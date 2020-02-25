РИАМО – 25 фев. В Подмосковье и Москве во вторник при облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается, максимальная температура воздуха днем составит плюс 2 градуса, ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Максимальная температура днем в Москве — 0 – плюс 2, по области – минус 3 – плюс 2 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70%. Геомагнитный фон во вторник прогнозируется преимущественно спокойный.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе атмосферное давление будет расти, что неблагоприятно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ухудшение самочувствия не исключено как у гипертоников, так и у гипотоников. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах.

Влажно-прохладная погода с выраженным дефицитом кислорода в воздухе может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, у которых не исключено возникновение беспричинного тревожного состояния, нарушение сна, снижение физической и умственной работоспособности. Это может сопровождаться выраженными клиническими проявлениями - повышением артериального давления, нарушением сердечного ритма и приступами стенокардии, мигренями, нарушениями вегетативной нервной системы (неврозы, депрессия и другое).

Часто при такой погоде обостряются хронические заболевания суставов и органов дыхания.

Кроме того, зависимость от погоды снижает качество жизни, поэтому следует более строго выполнять рекомендации врача. Прежде всего, это лечение и профилактика основного заболевания для тех, у кого есть проблемы со здоровьем, закаливание и общее укрепление организма, прием поддерживающих препаратов растительного происхождения.