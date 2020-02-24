РИАМО - 24 фев. Столичные полицейские задержали мужчину, который подозревается в сбыте поддельных денежных купюр, сообщается на сайте Главного управления МВД РФ по Москве.

«В полицию обратился представитель заправки, расположенной на 7 километре МКАД. Заявитель сообщил, что неизвестный молодой человек несколько раз приезжал на заправку, заправлял автомобиль бензином и приобретал продукты питания, после чего расплачивался денежной купюрой достоинством 5 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

У продавца возникли сомнения в подлинности крупной купюры. Тогда он обратился в полицию.

Деньги отправили на исследование, которое показало, что по способу печати реквизитов и защитных элементов банкноты не соответствуют образцам Гознака и являются фальшивыми.

Полицейским удалось задержать подозреваемого, им оказался 33-летний ранее судимый приезжий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении мужчины избрали меру пресечения - заключение под стражу.

Сейчас специалисты проводят мероприятия, направленные на установление всех эпизодов сбыта поддельных денег.