РИАМО - 24 фев. Сергей Демидов из Подмосковья занял второе место в дисциплине «метание диска» на всероссийских соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Соревнования среди юниоров – отличный способ заявить о себе, как о спортсмене с высокой профессиональной квалификацией и большим потенциалом. Сергей Демидов уже не первый год с честью представляет Московскую область на национальных первенствах. В его личный медальный зачет добавилась еще одна серебряная награда», - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он также поздравил спортсмена с успешным выступлением на турнире.

Выиграл соревнования по метанию дисков Алексей Кислица (52 метра 03 сантиметра). Сергей Демидов стал вторым с результатом 51 метр 22 сантиметра. Бронза у Константина Ефремова, который метнул диск на 50 метров 51 сантиметр.

Чемпионат России и всероссийские сорвнования по длинным метаниям проходят в Адлере 24-26 февраля. В турнирах участвуют юниоры и юниорки до 23 лет, до 20 лет, а также юноши и девушки до 18 лет.