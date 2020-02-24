РИАМО - 24 фев. В рамках акции «Герои Подмосковья» добровольцы навестили 64 ветеранов Великой Отечественной войны, поздравили их с Днем защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области.

Также добровольцы оказали ветеранам необходимую социально-бытовую помощь и побеседовали за чашкой чая.

«Акцию <…> поддержали известные личности и лидеры наших дней, чтобы выразить свою благодарность тем, кто встал на защиту нашего мирного настоящего. Ветеранов поздравили летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Максим Сураев, депутат Государственной думы Ирина Роднина, член Общественной палаты, актер Алексей Огурцов, заслуженный артист Российской Федерации Евгений Князев», - говорится в сообщении.

Также в этом году в регионе провели акцию «Письмо Победы» в школах, чтобы каждый желающий мог присоединиться к поздравлению ветеранов. Акцию поддержали даже палестинские активисты, пообещав прислать свои письма.

«Такого масштаба акции мы смогли достичь, в первую очередь, благодаря работе местных руководителей. За эти дни мы не только навестили адресно (ветеранов - ред.), в нескольких городах прошли торжественные мероприятия, где добровольцы оказывали помощь в проведении, а фрязинские волонтеры возложили цветы и благоустроили памятные места», - сказал председатель регионального штаба ВОД «Волонтеры Победы» в Московской области Александр Печенегин.

В год памяти и славы каждый желающий может присоединиться и сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. Для этого достаточно обратиться к «Волонтерам Победы» в социальных сетях.