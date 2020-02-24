РИАМО - 24 фев. Вечером в понедельник в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали и отменили 29 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали два рейса. В Домодедове 17 прилетов и вылетов задержано, еще четыре отменено. В Шереметьеве задерживается вылет и прилет шести рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский отмен и задержек рейсов не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.