РИАМО - 24 фев. Союза биатлонистов России (СБР) назвал спортсменов которые выступят за страну на предстоящем чемпионате Европы, сообщает Газета.ru.

«Биатлонисты выступят в следующих гонках: суперспринт, сингл-микст, смешанная эстафета, спринт, гонка преследования», - говорится в сообщении.

В российскую команду вошли Никита Поршнев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Саид Каримулла Халили, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, Дмитрий Иванов, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина, Валерия Васнецова.

Чемпионат Европы по биатлону начнется 26 февраля и будет продолжаться до 1 марта. Соревнования проведут в Минске.