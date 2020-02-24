РИАМО - 24 фев. Спортсменка Ксения Маричева из Московской области завоевала золотую медаль на чемпионате России по скейтбордингу, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования в рамках чемпионата России по скейтбордингу прошли в Санкт-Петербурге 22-24 февраля.

«Ксения Маричева завоевала золотую медаль состязаний. Второе место заняла Лилия Суханькова из Москвы, а бронзовая награда досталась другой москвичке Софье Поздняковой», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков поздравил спортсменку с победой и отметил, что таким успешным выступлением на всероссийских соревнованиях Маричева снова доказала, что является одной из самых сильных скейтбордисток страны.