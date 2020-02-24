РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Свыше 5 тонн сыра приобрели за 4 дня посетители ярмарки в рамках гастрономического фестиваля «Сырная гонка» в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В Красногорске на площади возле ДК «Подмосковье» с 21 по 24 февраля прошел гастрономический фестиваль «Сырная гонка». В последний день фестиваля состоялись матчи по хоккею с мячом, а также спортивные соревнования «Сырная гонка» и «Мама, папа, я – спортивная семья». На большой ярмарке свою продукцию представили более 20 сыроваров из Подмосковья, Тверской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Вологодской, Владимирской, Брянской областей, Алтайского края и Адыгеи.

«Пятнадцать тысяч человек посетили фестиваль за 4 дня. Продано более 5 тонн сыра», - говорится в сообщении.

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