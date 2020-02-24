РИАМО – 24 фев. Компания Sony представила новый смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G, в продажу телефон должен поступить весной, сообщает в понедельник Газета.ru.

Президент Sony Mobile Communications Inc. Мицуи Кишида отметил, что высокая скорость связи является главным достоинством нового смартфона.

«Кроме того, модель отличается отличным качеством фотосъемки, так как оснащена усовершенствованной камерой с тремя объективами», — говорится в сообщении.

У Xperia 1 II 6,5-дюймовый OLED-дисплей 4K HDR CinemaWide с соотношением сторон 21:9. У телефона есть полноценные фронтальные стереодинамики.

Продажи нового телефона должны начаться весной 2020 года.