РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. На улице Чайковского в подмосковном Подольске по просьбе жительницы заделали яму, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на ямы на автодороге. Она отметила, что на улице Чайковского у дома №21 большая яма на проезжей части.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу провала люка на проезжей части автодороги по улице Чайковского и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению провалов выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.