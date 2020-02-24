РИАМО - 24 фев. В столице стартовала регистрация на олимпиаду «Знаем русский язык - 2020», данные состязания рассчитаны на учеников четвертых классов с особыми образовательными потребностями, которые учатся по адаптированным программам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Олимпиада состоится в городе уже в шестой раз. Ее проведут 14 марта на площадках 15 московских школ.

«В этом году она посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На основе рассказа, написанного директором столичной музыкальной школы — фронтовиком, писателем и музыкантом, созданы два варианта заданий», - говорится в сообщении.

Задания для участников олимпиады включают в себя лингвистические тесты, а также задачи и творческие вопросы.

Для глухих и слабослышащих школьников организуют сурдоперевод, для слабовидящих участников предоставят видеоувеличители и другое нужное оборудование.

Также школьникам с нарушениями опорно-двигательного аппарата будут помогать тьюторы или ассистенты при оформлении ответов на задания. Слепые ребята будут выполнять олимпиадные задания с помощью шрифта Брайля. Слепым школьникам и ученикам с нарушениями опорно-двигательного аппарата будет дано больше времени на выполнение заданий.

Регистрация на олимпиаду будет проходить на сайте Городского методического центра до 8 марта.