РИАМО - 25 фев. В манеже спорткомплекса «Подмосковье» в Щелкове во вторник состоится торжественное открытие клуба «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«В этом заведении люди старшего поколения могут активно и с пользой провести время: заняться рисованием, поиграть в настольные игры, пройти курсы компьютерной грамотности и многое другое. На мероприятие приглашены жители старшего поколения. Для них подготовлены различные мастер-классы», — говорится в сообщении.

Специальными гостями мероприятия станут депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая и заместитель председателя комитета вопросам государственной власти и региональной безопасности Московской областной Думы Николай Черкасов.

Программа «Активное долголетие» работает в регионе с 1 октября 2019 года. Благодаря проекту старшее поколение может проводить время с пользой для души и тела, причем бесплатно. В этом году такие клубы появятся по всему Подмосковью.

«Проект «Активное долголетие» включает в себя несколько направлений — от медицины до спорта. Чтобы не было путаницы и вопросов, куда идти и к кому обращаться, мы открываем специальные клубы. Именно там можно посмотреть фильмы, заняться рисованием, поиграть в настольные игры, пройти курсы компьютерной грамотности, позаниматься дыхательной гимнастикой и сделать многое другое», - отметила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Ознакомиться со всеми возможностями проекта, узнать об активностях, экскурсиях и записаться на занятия можно на портале www.dolgoletie.mosreg.ru.

Программа «Активное долголетие» в Подмосковье: как записаться на бесплатные занятия>>