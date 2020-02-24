РИАМО - 24 фев. На первую и третью ступени пьедестала на первенстве России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом» поднялись подмосковные спортсменки, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходит с 15 по 26 февраля в Красноярске. В первенстве участвуют сноубордистки до 19 лет.

«Виктория Пухова стала победителем соревнований, а Софья Батова завоевала бронзовую медаль. Серебро досталось Дарине Клинк из Кемеровской области», - говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, областные спортсменки продемонстрировали на турнире великолепный уровень подготовки и индивидуальное мастерство.

«Желаю Виктории и Софье продолжать двигаться победной поступью и пополнять медальную копилку Московской области», — добавил министр.