РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Кадеты и юнармейцы подольской школы прошли 10 километров и обучились разбивке лагеря в рамках полевого выхода, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 23 февраля кадеты и юнармейцы школы №32 совершили полевой выход. Ребята прошли 10 километров, провели занятия по разбивке полевого лагеря и по стрельбе из газового пистолета в полевых условиях», - говорится в сообщении.

Кадетов и юнармейцев не остановили сложные погодные условия, и они выполнили все учебные задачи.