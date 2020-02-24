РИАМО - 24 фев. Аномально высокие для зимы температуры, которые зафиксировали в России, Европе и США, объясняют установившимся низким давлением на Северном полюсе, сообщает Газета.ru.

«По информации ученых, в районе Северного полюса сформировалась устойчивая область низкого давления. Из-за этой области холодные ветра циркулируют на севере Земли и не попадают в южные районы планеты», - говорится в сообщении.

При этом специалисты пока не выяснили, почему на Северном полюсе образовалась зона низкого давления.

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