РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Порядка 50 человек приняли участие в ежегодном праздничном митинге в честь Красной армии и Военно-морского флота в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» активист Михаил Чириков.

«В понедельник, 24 февраля, на площади генерала Еремеева в Подольске прошел праздничный митинг в честь Красной армии и Военно-морского флота, день которых отмечается 23 февраля. Это ежегодное мероприятие проводится семь лет и в этот раз в нем приняли участие около 50 человек», - сказал Чириков.

Он отметил, что в ходе мероприятия участникам рассказывают об истории праздника и значимости армии в защите страны.

День защитника Отечества отмечается 23 февраля. Эта дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» в марте 1995 года.