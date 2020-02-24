РИАМО - 24 фев. Ученые смогли узнать, что морские моллюски могут помочь хирургам при проведении операций на сердце, сообщает Nation News.

На основании способности моллюсков прикрепляться к различным поверхностям создали новый медпрепарат.

«В состав медицинского препарата вошли белки класса mfp-3 и mfp-6, которые используются морскими моллюсками для прикрепления к различным поверхностям. Эксперты определили, что они обладают высоким уровнем стойкости. Кроме того, животные выдерживают влияние соленой воды», - говорится в сообщении.

Ученые при проведении эксперимента внедрили элементы, которые создают структуру белков, в желатин. Данное соединение прочно и надежно склеивает мышечные ткани сердца.

Данный «клей» также спокойно выдерживает температуру человеческого тела и не лишается своих свойств. Пока данный препарат испытывали только в лаборатории в ситуациях и условиях, которые похожи на реальные.

На сегодняшний день новый «клей» для мышечных тканей сердца проходит клинические испытания. Они помогут выяснить, насколько препарат приспосабливается для соединения с живыми клетками.