РИАМО - 24 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил всех с началом масленичной недели.

Масленичная неделя в этом году проходит с 24 февраля по 1 марта. Развлекательные программы в честь праздника подготовили подмосковные музеи, дома культуры, театры, колледжи и библиотеки.

«С началом Масленицы всех: скоро весна!» - написал Воробьев в своем аккаунте в Instagram.

Главная Масленица региона состоится 29 февраля в музее-заповеднике А.С. Пушкина в усадьбе Захарово. Гостей ждут пляски, игры, катание на старинных качелях и каруселях, ярмарка, мастер-классы и концерт с участием певицы Надежды Бабкиной.

В усадьбе Архангельское в подмосковном Красногорске состоится еще одно масштабное празднование Масленицы в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Оно пройдет 29 февраля и 1 марта. Для посетителей организуют интерактивные игры, аттракционы, забавы, мастер-классы, ярмарку, фудкорт.

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