РИАМО - 24 фев. Конфликт между женщиной и мужчиной в доме в Протвине перерос в поножовщину, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

По его словам, 23 февраля в 07:20 из своей квартиры в жилом доме в Северном проезде Протвина бригадой скорой помощи в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1970 года рождения с проникающим колото-резаным ранением.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска совместно с участковым за совершенное преступление установили и доставили в отдел полиции знакомую пострадавшего 1992 года рождения, ранее судимую. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении женщины избрана мера пресечения - подписка о невыезде. Также по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».