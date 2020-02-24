РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 фев. Около жилого комплекса «Котельнические высотки» городского округа Котельники проводят работы по благоустройству, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Сотрудники отдела строительства и архитектуры администрации городского округа в рамках исполнения поручений губернатора Московской области провели выездную проверку за ходом завершения строительства проблемного объекта ЖК «Котельнические высотки».

«На объекте находятся около 180 человек. В корпусе 1 продолжаются работы по благоустройству территории, укладка брусчатки 3-8 секции выполнена в полном объеме. Ведутся отделочные работы 1-6 секции, укладка напольной плитки в местах общего пользования 1-4 секции», - говорится в сообщении.

Также ведутся работы по монтажу системы электроснабжения 1-4 секции. Продолжаются работы по кирпичной кладке внутренних стен и перегородок.

Также в корпусе 2 проводятся работы по регулировке окон, замене дверных замков, регулировке противопожарных клапанов.