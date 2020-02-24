РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Жители подмосковного Подольска смогут бесплатно посмотреть спектакль по пьесе о войне 28 февраля, сообщается в группе «МУ молодежный центр «Ровесник» в соцсети «ВКонтакте».

«В структурном подразделении «Энтузиаст» молодежного центра «Ровесник» 28 февраля пройдет спектакль-драматическая баллада «Не покидай меня» по пьесе Алексея Дударева. Проводить мероприятие будут творческое объединение «Сцена», режиссером-постановщиком будет Мария Непейвода», - говорится в сообщении.

Начнется постановка в 18:00. Вход на мероприятие свободный.

Посмотреть спектакль могут все желающие по адресу: улица Молодежная, дом 9. Постановка рассчитана на зрителей старше десяти лет.

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