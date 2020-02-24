РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Порядка 200 лыжников из спортшкол приняли участие в соревнованиях на призы Елизаветинского храма в подмосковном Красногорске в понедельник, сообщил заведующий отделением лыжных гонок школы олимпийского резерва «Зоркий», главный судья соревнований Владимир Марков.

«Сегодня провели соревнования на призы Елизаветинского храма. Участвовали около 200 человек», - сказал Марков.

Он добавил, что соревновались воспитанники лыжных отделений спортивных школ региона в шести возрастных категориях.

«Бегали на дистанции от 500 метров – для самых маленьких участников, 2012-2013 годов рождения, до 3 километров для спортсменов 2004-2005 годов рождения», - уточнил Марков.

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