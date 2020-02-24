РИАМО - 24 фев. После окончания сборов клуба ЦСКА в Испании главный тренер команды Виктор Гончаренко отметил, что между футболистами появилось понимание, сообщает Газета.ru.

В последней игре на испанских сборах «армейцы» встретились с «Уфой». Столичные футболисты всухую обыграли «Уфу». Матч завершился со счетом 3:0. Все три гола в ворота соперника забил исландский полузащитник Арнор Сигурдссон.

«Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется», - сказал Гончаренко.

Как уточняется на сайте ФК, ближайший матч ЦСКА проведет 29 февраля. Клуб сыграет с «Уралом» на столичном стадионе «ВЭБ Арена».