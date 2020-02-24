РИАМО - 24 фев. На чемпионате России по горнолыжному спорту, который проходит 23-28 февраля в Кемеровской области, представительница Подмосковья Анастасия Силантьева выиграла золотую медаль, говорится в сообщении пресс-службы министерства спорта и физической культуры Московской области.

«В дисциплине «слалом-гигант» подмосковная горнолыжница Анастасия Силантьева (2:13,58) стала обладателем золотой награды. Вторую строчку пьедестала почета заняла Полина Мельникова из Москвы (2:13,74), а тройку лучших замкнула Рината Абдулкаюмова (2:14,39) из Камчатского края», — говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Подмосковья Романа Терюшкова, успешное выступление Силантьевой показывает, что подмосковная школа горнолыжного спорта является одной из самых лучших в России. Он также поздравил спортсменку с золотой медалью.