РИАМО - 24 фев. Российский актер Павел Прилучный после девяти лет брака разводится со своей женой - актрисой Агатой Муцениеце, сообщает Газета.ru.

«Артистка (в своем Instagram – ред.) намекнула, что планировала выложить пост с заявлением в «определенное время и с определенным текстом», чтобы не испортить имидж. Однако «внутри нее громко кричал голос», и она решила признаться, что разводится с мужем», - говорится в сообщении.

Муцениеце подчеркнула, что решение о разводе супруги приняли обоюдно, а также с уважением и понимаем.

Кроме того, актриса отметила, что любит мужа и что ее разводу будут рады миллионы девушек.