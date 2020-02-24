РИАМО - 24 фев. На природной территории «Долина реки Сетунь» в столице обнаружили первые в этом сезоне подснежники, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Подснежники появились более чем на месяц раньше – обычно они распускаются в конце марта – апреле.

«Подснежников или галантусов насчитывается около 20 видов. На природных территориях Москвы в естественной среде встречается только один вид - подснежник белоснежный. Попадаются и различные сортовые формы, которые высажены москвичами. Практически все подснежники занесены в Красную книгу и, как другие раннецветущие травянистые растения, нуждаются в особой охране», — говорится в сообщении.

Подснежники цветут только несколько недель. За это время цветам нужно собрать питательные вещества, созреть и рассеять семена.

Посетителей парков призвали не вытаптывать почву возле цветов, так как первоцветы очень уязвимы.