РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 фев. Около 150 человек приняли участие в соревнованиях по бегу «Сырная гонка» в рамках гастрономического фестиваля в Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В Красногорске на площади возле ДК «Подмосковье» с 21 по 24 февраля проходит гастрономический фестиваль «Сырная гонка». В последний день фестиваля прошли матчи по хоккею с мячом, а также спортивные соревнования «Сырная гонка» и «Мама, папа, я – спортивная семья». На большой ярмарке свою продукцию представили более 20 сыроваров из Подмосковья, Тверской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Вологодской, Владимирской, Брянской областей, Алтайского края и Адыгеи.

«Сегодня в «Сырной гонке» приняли участие 147 бегунов. Лучшее время – 37 секунд – показал воспитанник отделения по лыжным гонкам спортшколы «Зоркий» Максим Алексашин», - сказал главный судья соревнований Владимир Марков.

Всего в гонке определили шесть призовых мест. Победителям вручили съедобные призы – сырные корзины.

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