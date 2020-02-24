РИАМО - 24 фев. В понедельник в столичной подземке открылась экспозиция «Фото Московский транспорт - 2019», на которой представлены работы победителей одноименного конкурса в Instagram, говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

В конкурсе #fototransportmos, который проходил в ноябре-декабре прошлого года, приняли участие свыше 3 тысяч человек. Лучшие работы выставлены на выставке в метро – это работы в 10 номинациях: транспортная инфраструктура, метро, МЦД, МЦК, велопрокат, трамвай, каршеринг, автобус, такси, электробус. Призовые места на конкурсе распределили по итогам голосования на сайте фотофестиваля.

«Мы рады принимать в галерее «Метро» выставку победителей конкурса «Фото Московский транспорт - 2019». 30 лучших работ в 10 номинациях смогут увидеть пассажиры Московского метрополитена. И, возможно, уже в следующем году на этом месте будет висеть ваша работа. Московский транспорт - больше чем транспорт, и мы счастливы оттого, что наши пассажиры разделяют это мнение», - сказала замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Выставку можно посетить бесплатно. Она будет работать до 24 марта.