РИАМО - 24 фев. Занятия из цикла «День хозяина леса» пройдут в экоцентре «Битцевский лес» в столице, на них школьникам расскажут о летучих мышах, занятия будут проходить с понедельника по пятницу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ребятам расскажут о двух группах животных, непохожих между собой, но имеющих одно название. Это грызуны и летучие мыши. Дети узнают, почему летучая мышь называется именно так, чем отличаются грызуны и рукокрылые, равноценны ли хвост и усы крыльям, все ли летучие мыши — вампиры, зачем нужны грызуны в природе и еще многое другое», — говорится в сообщении.

На занятиях будут проводить презентации, тест-проверки и мастер-классы «Мышка из бумаги».

Занятия будут проходить с 10 до 15 часов с понедельника по пятницу. Занятия бесплатные, записаться можно по телефону +7 (916) 306-56-50. Продолжительность занятия составляет 45-60 минут, приглашаются школьники первых – девятых классов.