РИАМО - 24 фев. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции за два выходных дня задержали 106 автомобилистов, которые предположительно были нетрезвыми, из них 53 водителя не стали проходить медицинское освидетельствование, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Четырех автомобилистов задержали за хранение и перевозку наркотиков.

«Двадцать третьего февраля задержали 64 водителей в состоянии опьянения. В отношении всех водителей проводится проверка для принятия решения в рамках законодательства. Водителям грозят штраф и лишение прав», — говорится в сообщении.

На выходных ГИБДД усилила патрулирование в Подмосковье, чтобы выявлять пьяных водителей и нарушение правил дорожного движения. Массовые проверки провели в 30 округах. Сотрудники Госавтоинспекции также в ходе патрулирования выявили восемь транспортных средств, которые находились в розыске.

За вождение в пьяном виде предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Если автомобилиста уже ранее привлекали к административной ответственности за отказ пройти медосвидетельствование, ему грозит уголовная ответственность и штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

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