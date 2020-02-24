РИАМО – 24 фев. Летом в Подмосковье и Москве могут наблюдаться волны жары, но в то же время ожидать увеличения их продолжительности не стоит, сообщает в понедельник РИА Новости.

«По экстремальным явлениям есть тенденция к их учащению. Волны жары и ливни в Московском регионе могут повториться следующим летом. В среднем, по статистике, это явление учащается», — сказал сотрудник ГГО имени Воейкова (входит в структуру Росгидромета) Андрей Киселев.

Он добавил, что то же самое касается и ливней. В то же время вряд ли стоит ожидать увеличения продолжительности волн жары.

Киселев отметил, что средняя температура летом вряд ли будет сильно превышать норму, но в короткий промежуток времени положительная температурная аномалия может быть значительной.

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