РИАМО – 24 фев. Летом в Подмосковье и Москве могут наблюдаться волны жары, но в то же время ожидать увеличения их продолжительности не стоит, сообщает в понедельник РИА Новости.
«По экстремальным явлениям есть тенденция к их учащению. Волны жары и ливни в Московском регионе могут повториться следующим летом. В среднем, по статистике, это явление учащается», — сказал сотрудник ГГО имени Воейкова (входит в структуру Росгидромета) Андрей Киселев.
Он добавил, что то же самое касается и ливней. В то же время вряд ли стоит ожидать увеличения продолжительности волн жары.
Киселев отметил, что средняя температура летом вряд ли будет сильно превышать норму, но в короткий промежуток времени положительная температурная аномалия может быть значительной.
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