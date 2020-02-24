РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в ходе традиционной встречи 26 февраля ответит на вопросы жителей.

«Дорогие друзья! В среду, 26 февраля, проведу встречу с жителями городского округа Люберцы. Обсудим актуальные вопросы округа», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Встреча пройдет в гимназии №20. Она находится по адресу: Люберцы, улица Южная, дом 20. Начало в 18:00.

«Приглашаю всех желающих», - заключил Ружицкий.