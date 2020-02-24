РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В СНТ «Ручеек» подмосковных Люберец 1 марта пройдет праздник, посвященный проводам Масленицы, жителей ждут детская анимация, тематическая фотозона, конкурсы, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель СНТ Сергей Шаманин.

«Первого марта приглашаем всех жителей СНТ «Ручеек» на празднование широкой Масленицы. Встречаемся на площадке для спорта и отдыха возле пруда», - сказал Шаманин.

Праздник начнется в 12:00. Жителей ждут детская анимация, тематическая фотозона, конкурсы. Пройдет также традиционное сжигание чучела.

«Приветствуются блины, выпечка, чтобы угостить соседей», - заключил Шаманин.

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