РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Глава подмосковного Дзержинского Людмила Иванова 25 февраля проведет встречу с жителями по вопросу рекультивации карьера ЗИЛ, сообщается в группе администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Глава городского округа Дзержинский Людмила Иванова 25 февраля в 18:00 в актовом зале Дворца культуры «Энергетик» проведет открытую встречу с населением по вопросу рекультивации карьера ЗИЛ. Приглашаем всех заинтересованных жителей», - говорится в сообщении.

В ходе данного мероприятия будут принимать записки от жителей с указанием фамилии, имени и отчества, а также контактного телефона для обратной связи.