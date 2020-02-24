РИАМО - 24 фев. Российский биатлонист Александр Логинов может завершить свою карьеру из-за давления и травли на чемпионате мира в Италии, сообщает Газета.ru.

В 2013 году у россиянина выявили положительную допинг-пробу на наличие рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО), его дисквалифицировали. В 2016 году Логинов снова вернулся на соревнования, но там столкнулся с резкой критикой и психологическим давлением от других спортсменов. Каждая медаль россиянина порождала волну негатива и напоминаний о допинг-скандале.

«То же было и на чемпионате мира, пока Логинов не выиграл спринтерскую гонку, чем породил уже не просто волны, а цунами», - говорится в сообщении.

В Италии в день соревнования рано с утра полиция провела обыски в номере спортсмена, его также несколько часов допрашивали в полиции, завели уголовное дело. Несмотря на то, что в масс-старте Логинов мог претендовать на медаль, ему пришлось сняться с гонки.

«Да, у него уже накипело. Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время. Очень жаль, если такой спортсмен закончит карьеру», - отметил личный тренер биатлониста Александр Касперович.

Также Союз биатлонистов России хоть и высказывает неудовольствие давлением на спортсмена, но бездействует и не защищает своего лучшего биатлониста.