РИАМО - 24 фев. Мужчина смертельно ранил женщину в новой Москве, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

По его словам, утром 23 февраля в полицию из медучреждения сообщили о госпитализации безработной женщины 1988 года рождения с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости. Пострадавшая позже скончалась в реанимации.

«В 12:04 23 февраля по месту жительства задержан мужчина 1979 года рождения, неработающий, фактически проживающий в Московском, деревня Саларьево, улица Московская, который изобличен в том, что с 02:00 до 03:00 23 февраля 2020 года по месту фактического проживания в ссоре ножом нанес удар в область живота женщине», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.

Представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого.