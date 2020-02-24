РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска передали одежду, школьную форму и канцтовары для нуждающихся семей Владимирской области, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«В субботу, 22 февраля, к нам приехали наши друзья из благотворительного фонда «Благодетельница Людмила». Фонд в лице президента Елены Ловцовой-Ивановой и ее соратников оказывает гуманитарную помощь нуждающимся семьям, детским домам в регионах. В этот раз передали Елене канцтовары, кремы, мыло, новую детскую одежку, вязаные вещи ручной работы от прихожан Георгиевского храма», - говорится в сообщении.

Также волонтеры передали школьную форму и многое другое для отправки нуждающимся семьям во Владимирскую область.