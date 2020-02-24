РИАМО - 24 фев. Ссора двух мужчин в строительной бытовке в Клину закончилась поножовщиной, пострадавшего доставили в больницу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«В 22:00 22 февраля в городе Клин на улице Чайковского из строительной бытовки бригадой скорой в Клинскую ГБ доставлен и госпитализирован мужчина 1985 года рождения с множественными колото-резаными ранениями», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что за совершенное преступление был задержан знакомый пострадавшего 1991 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».