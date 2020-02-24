РИАМО - 24 фев. Неизвестный избил мужчину в квартире на улице Михайлова в столице, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, днем 23 февраля безработный мужчина сообщил в полицию о драке в квартире на улице Михайлова.

«В квартире по указанному адресу обнаружен мужчина 1969 года рождения, неработающий, проживающий там же, который нарядом скорой медпомощи с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субдуральная гематома левой гемисферы головного мозга, травматическое субарахноидальное кровоизлияние, перелом костей лицевого скелета, для оказания помощи госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что неизвестный в ссоре нанес множество ударов в область лица пострадавшему. По данному факту возбудили уголовное дело.