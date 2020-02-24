РИАМО – 24 фев. За прошедшие сутки в России не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией Covid-2019, а в Китае, откуда начала распространяться инфекция, за день выявили 416 новых случаев заболевания, сообщает в понедельник Газета.ru.

«В Роспотребнадзоре рассказали, что новых случаев заражения коронавирусом на территории России за проведшие сутки не было», — говорится в сообщении.

По данным на понедельник, в Китае зафиксировано свыше 77 тысяч случаев заражения, за сутки выявили 416 новых случаев заболевания. Около 15,4% случаев заболевания протекает в тяжелой форме.

Вспышка нового типа коронавируса произошла в городе Ухань в конце прошлого года. Всего в мире зафиксировано около 79,5 тысяч случаев заболевания, погибли из-за Covid-2019 порядка 2,6 тысячи человек. Выздоровели после инфекции свыше 25 тысяч человек.