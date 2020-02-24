РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Начальник ГУ Росгвардии по Московской области Олег Горшков поздравил ветерана Петра Кузовкина, который многие годы служил в Подольском отделе вневедомственной охраны, с 95-летием, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

«В День защитника Отечества, 23 февраля, свой 95-летний юбилей отмечал полковник милиции в отставке, участник Великой Отечественной войны Петр Кузовкин. Начальник ГУ Росгвардии по Московской области генерал-майор полиции Олег Горшков поздравил ветерана службы с двойным праздником. Горшков вручил юбиляру приветственный адрес, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни», - говорится в сообщении.

Именинника поздравили представители региональной ветеранской организации и руководство Подольского отдела вневедомственной охраны, где долгие годы служил Кузовкин.

На фронт ветеран ушел добровольцем из Тамбовской области, когда ему только исполнилось 18 лет. Прошел боевой путь от солдата до командира артиллерийского расчета. Принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Чехии, Австрии.

Кузовкин был награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За освобождение Будапешта» и «За освобождение Вены». После окончания войны долгие годы трудился в органах правопорядка Подольска.