РИАМО - 24 фев. В ходе ссоры ранее судимый мужчина зарезал своего знакомого в Бронницах, его задержали, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«В 02:50 23 февраля в помещении дома в Производственном проезде в Бронницах с проникающим колото-резаным ранением обнаружен труп мужчины 1982 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По его словам, при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции за совершенное преступление задержали ранее судимого знакомого убитого 1992 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре.

Он отметил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».