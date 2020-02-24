РИАМО - 24 фев. Организации столицы с 25 февраля смогут подать заявку на субсидию на переобучение сотрудников, прием заявок завершится 15 апреля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Предприятия смогут получить компенсацию до 95% расходов, что составляет порядка 120 тысяч рублей на одного работника, который прошел подготовку по приоритетным профессиям для города.

«Ежегодно формируется список приоритетных для города профессий. Сейчас в нем 136 специальностей из сферы информационной безопасности, биотехнологий, туризма, услуг и других», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В списке приоритетных специальностей: изобразительные и прикладные искусства, информационная безопасность, сервис и туризм, информатика и вычислительная техника, социальная работа и социология, промышленная экология и биотехнологии, авиационная и ракетно-космическая техника.

Чтобы получить субсидию, юридическое лицо должно быть зарегистрировано в столице, платить в городе налоги, у организации не должно быть долгов более чем на 100 тысяч рублей. Работники такой фирмы должны были в течение предыдущего года получать зарплату не ниже минимальной. Необходимо, чтобы был действующий договор об образовании, либо договор, по которому обучение было завершено не ранее чем 1 января года, который предшествовал году подачи заявки на поддержку.

Работник, который пройдет переобучение за счет фирмы, должен быть сотрудником фирмы еще не менее года после окончания переподготовки.

Для подачи заявки нужно лично обратиться в департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы до 15 апреля, заявки принимаются с 10:00 до 18:00 в понедельник-четверг, с 10:00 до 17:00 в пятницу, обед – 12:00-13:00. Информацию можно получить по телефону: +7 (495) 620-20-00 (добавочный 11-363).