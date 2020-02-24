РИАМО - 24 фев. Возгорание произошло на кухне квартиры жилого дома на Волгоградском проспекте в столице, пожарные спасли двух человек, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по Москве.

«Волгоградский проспект, дом 8. Ликвидировано возгорание на кухне на площади 3 квадратных метра в квартире на четвертом этаже. Хозяин квартиры самостоятельно покинул ее до прибытия сил», - говорится в сообщении.

Мужчина также обратился к медикам скорой помощи. Пожарные спасли с верхних этажей дома двух человек. Информации о пострадавших при возгорании нет.