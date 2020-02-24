РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Спортсмен из подмосковных Люберец Сергей Бурменский завоевал первое место на международных соревнованиях по киокусинкай, сообщается в Instagram- аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

С 21 по 23 февраля в Москве проходили международные соревнования Russian Open Junior Cup 2020.

«Воспитанник федерации киокусинкай городского округа Люберцы Сергей Бурменский занял первое место. Поздравляем спортсмена и его тренера с победой», - говорится в сообщении.

В соревнованиях приняли участие 1,6 тысячи спортсменов из 22 стран в возрасте от восьми до 17 лет.