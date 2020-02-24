РИАМО - 24 фев. На площадках столичного фестиваля «Московская Масленица» гостям расскажут, как в старину пекли пироги, поделятся рецептами разнообразных блинов, также пройдут театрализованные представления и спектакли, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«На предстоящей неделе на «Московскую Масленицу» приедут реконструкторы из Италии и Венгрии: посмотреть их выступления можно будет в самом центре Москвы, на площади Революции и Манежной площади. Кроме того, на Манежной обязательно поучаствуйте в уличных забавах, которые проводят реконструкторы «Стрелецкого войска», - говорится в сообщении

Участники фестиваля из Италии и Венгрии приехали в столицу, чтобы познакомить москвичей со своими праздничными традициями, национальными костюмами, песнями и забавами.

На площадках фестиваля на Манежной площади и площади Революции будут выступать кукеры: ряженые из Болгарии. Их выступления можно будет увидеть до 27 февраля.

Также 26 февраля своим творчеством гостей будет развлекать команда ряженых-бушаров из Венгрии, они носят на лице разрисованные вырезные маски из ивовых деревьев с прикрепленными к ним большими овечьими, бараньими или коровьими рогами.

Персонажи карнавальных шествий в Сардинии (Италия) - мамутонес и исохадорес - выступят на фестивале 27 февраля. Их можно узнать по черным и белым маскам и костюмам с большим количеством колокольчиков.

Встретить ряженых на площадках можно каждый день с 12:30 до 19:30. Театрализованные шествия будут проходить в 13:00 и 19:00.

На окружных площадках «Московской Масленицы» каждый вечер проходят выступления: шоу ростовых кукол, спектакли, концерты фолк-групп.

В шале «Город мастеров» на Школьной улице ежедневно всех желающих приглашают на занятия по филимоновской росписи, созданию сувениров из бересты, украшению шкатулок. На Городецкой улице - мастер-классы по мозаике из смальты и созданию украшений с цветной эмалью.

На Митинской улице всех гостей научат мастерить соломенных кукол-«масленичек», кожаные блокноты и кошельки.

«На Манежной площади с 11:00 до 20:45 слушаем рассказы реконструкторов-кулинаров о том, как в старину пекли пироги, готовили рыбные и мясные блюда и вели молочное хозяйство, а на мастер-классах пробуем приготовить угощения по старинным рецептам», - уточняется в материале.

В «Молочном дворике» 25 февраля в 13:15 любителей исторических блюд ждут на мастер-классе по приготовлению творожных клецок, а в 17:00 – вареников по рецепту из поваренной книги Софьи Толстой.

В шале «Хлебные традиции» 26 февраля в 13:45 можно будет испечь традиционные русские весенние булочки – «жаворонки», а 27 февраля - гренки «Армериттер» («Бедный рыцарь» - блюдо, распространенное в XIX веке в Германии и скандинавских странах).

«Из самого необычного - в «Трапезной викингов» на Городецкой улице приготовим ржаные лепешки под щучьей икрой (26 февраля в 14:00 и 28 февраля в 18:00), на Матвеевской улице испечем калитки с пшенной кашей и изюмом и архангельские пряники (27 февраля в 15:00 и 17:00), на Святоозерской сделаем сырные лепешки и лепешки с травами (28 февраля в 14:15 и 16:45)», — отмечается в сообщении.

На Масленицу на площадках фестиваля в «блинных» кулинарных школах всех желающих научат печь этот символ праздника. На улице Хачатуряна - овсяные блины с ягодным припеком и блинный торт «Тирамису», в Зеленограде –блины с курицей и красной рыбой, в Троицке – блинный пирог «Курник» и скандинавские картофельные блины.