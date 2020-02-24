РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 24 фев. Порядка 80 спортсменов приняли участие в гонках на квадроциклах в подмосковных Люберцах, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

Соревнования были посвящены Дню защитника Отечества.

«Порядка 80 спортсменов приняли участие в соревнованиях. Заезды делились на категории: мужские, женские, детские -до 12 лет»,- говорится в сообщении.

Гонки провели на трассе мотокросса за стадионом «Торпедо».

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