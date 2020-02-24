РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Подольский священник провел молебен о здравии в гинекологическом отделении роддома округа, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Работа группы больничного служения во имя священномученика Тимофея Ульянова, новомученика Подольского - одно из направлений деятельности волонтерского движения «Милосердие - Подольск».

«Два-три раза в неделю сестры приходят во 2-е отделение гинекологии при Подольском роддоме и обходят все палаты. Желающим добровольцы раздают святую воду, пишут записочки о здравии, приносят книги и молитвословы. Эта суббота была особая - вселенская мясопустная родительская. Молебен о здравии провел священник Павел Попов. Четыре человека исповедовались и причастились святых христовых таин. Батюшка рассказал женщинам о смысле родительских суббот, важности поминовения усопших», - говорится в сообщении.

Отец Павел пожелал всем усопшим родственникам царствия небесного, а всем присутствующим — выздоровления.