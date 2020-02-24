РИАМО - 24 фев. Станция метро, которая появится рядом с парком развлечений «Остров мечты», открытие которого запланировано на 29 февраля, будет называться «Парк чудес», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что Нагатинская пойма, где находится парк, несколько лет назад была полузаброшенной территорией. Затем на Замоскворецкой линии столичной подземки построили станцию «Технопарк», пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова. В 2019 году был открыт мост через Москву-реку.

«В планах на ближайшие годы – открыть в Нагатинской пойме вторую станцию метро «Парк чудес» в составе будущей Бирюлевской линии. Она точно не будет лишней», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что в этом году на территории рядом с «Островом мечты» создали ландшафтный парк, где появились детские площадки и пространство для прогулок, там посадили более 820 кустарников и деревьев. Весной в парке разобьют газоны.

Открытие «Острова мечты» запланировано на 29 февраля. Всего в парке развлечений будут работать девять тематических зон с аттракционами, фонтанным комплексом, мультиплексом и концертным залом.