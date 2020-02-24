РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 фев. Активисты подмосковного Подольска проводят сбор средств на установку памятника заслуженному врачу РСФСР Николаю Маштакову, сообщается на странице активиста Михаила Чирикова в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске проводится сбор средств на установку памятника заслуженному врачу РСФСР, кандидату медицинских наук, участнику четырех войн, кавалеру орденов Ленина и Красной Звезды, много лет возглавлявшего Подольскую городскую больницу Николаю Маштакову. Отдавая дань памяти военному медику, обращаемся с просьбой поддержать инициативу жителей города Подольска, акцию «Народному доктору – народный памятник», - сказал Чириков.

По его словам, данная акция будет проходить до 31 мая 2020 года.

Он отметил, что сбор средств проводится через общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов городского округа Подольск.